"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 4 балла

По данным ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. В 10-километровом заторе встали машины на внутренней стороне МКАД на участке между Каширским и Варшавским шоссе.

В красно-желтом цвете на карте оказался участок Варшавского шоссе от Хлебозаводского проезда до ТТК.

Также серьезно затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Из-за двойной аварии в Гагаринском тоннеле путь от Велозаводской улицы до Ленинского проспекта займет 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.