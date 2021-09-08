"Утро": трафик в столице оценивается в 2 балла

ЦОДД оценивает загруженность столичных дорог в 2 балла. Есть серьезные затруднения на внутренней стороне МКАД от Шипиловского проезда до Варшавского шоссе. На данном участке можно потерять 10 минут.

Из-за аварии с грузовиком затруднено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Гаврикова до Рижской эстакады.

В 3-километровом заторе придется постоять водителям на Ярославском шоссе от улицы Федоскинской до проезда Серебрякова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.