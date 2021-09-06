"Утро": движение в столице оценивается в 6 баллов

По данным ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 6 баллов. В многокилометровом заторе стоят водители на Ярославском шоссе от улицы Федоскинской до Северо-Восточной хорды. На то, чтобы преодолеть этот путь, потребуется не менее 15 минут.

На внешней стороне Садового кольца от Курского вокзала до проспекта Мира скорость движения не превышает 20 километров в час.

Внешний участок Бульварного кольца от Устьинского проезда до улицы Покровки окрасился на картах в желто-красный цвет. Там можно потерять около 15–20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.