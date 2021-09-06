"Утро": столичный трафик увеличился до 5 баллов

По данным ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 5 баллов. На Проспекте Вернадского в эти минуты можно задержаться на 20 минут на участке от улицы Крупской до Лужнецкой эстакады.

Плотным потоком едет Кутузовский проспект в центр. На участке от Триумфальной арки до Гоголевского бульвара можно потерять больше 15 минут.

Водителям придется сбросить скорость до 10 километров в час на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до Новослободской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.