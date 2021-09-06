"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла. По данным ЦОДД, трудно едет Можайское шоссе. При движении в сторону центра на участке от Вяземской улицы до Аминьевского шоссе скорость потока не превышает 20 километров в час.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Велозаводской улицы до Ленинского проспекта можно потерять 10–15 минут.

Водителям придется сбросить скорость на Волгоградском проспекте. Там образовался 4-километровый затор на участке от улицы Академика Скрябина до Люблинской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.