"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает загруженность столичных дорог в 1 балл. На внешней стороне МКАД, на участке между Ярославским и Осташковским шоссе, можно задержаться на 15 минут.

Придется сбросить скорость до 30 километров в час на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до Новослободской улицы.

Несмотря на раннее время, затруднения в движении отмечаются на внутренней стороне Садового кольца проспекта Мира до Орликова переулка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.