"Утро": столичный трафик увеличился до 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. 40 минут можно простоять в 6-километровом заторе на северо-востоке МКАД на внешней стороне. Начинается он от Щелковского шоссе и тянется до места ДТП на 99-м километре.

Затор протяженностью 8 километров наблюдается на востоке Третьего транспортного кольца от Нижегородской до Рижской эстакады.

Также можно задержаться на Садовом кольце на востоке. Из-за аварии в среднем ряду у 33-го дома на Земляном Валу поток на внешней стороне притормаживает от Таганского тоннеля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.