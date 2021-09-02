"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. На Каширском шоссе из-за ДТП у 49-го дома образовался 4-километровый затор в направлении центра.

Также время можно потерять на внешней стороне МКАД в заторе от Ленинградского шоссе до парка Братцево, образовавшемся после аварии в районе 69-го километра.

Затруднено движение и на Ленинградском шоссе в сторону центра. Столкновение у 25-го дома тормозит поток от Фестивальной улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.