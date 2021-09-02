"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. В районе 35-го километра МКАД произошло ДТП в левом ряду. В результате поток на внутренней стороне кольцевой уплотнился от Фруктового парка.

На Шоссе Энтузиастов дорожную обстановку на отрезке привычного затора перед Авиамоторной улицей осложняет авария у Электродного проезда. Скорость машин на этом участке снизилась до 12 километров в час.

Притормаживает внутренняя сторона Третьего транспортного кольца на западе от Дорогомиловского моста до Шмитовского проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.