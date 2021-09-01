"Утро": столичный трафик увеличился до 4 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД от проспекта Маршала Жукова до Бульвара Яна Райниса. Два произошедших на этом отрезке ДТП на 66-м и 69-м километрах тормозят поток.

Затор сформировался на проспекте Вернадского в направлении центра после аварии в левом ряду перед улицей Косыгина.

Медленно едет Ленинградский проспект в сторону центра. Средняя скорость машин в плотном потоке не превышает 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.