"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. 20 минут можно потерять в заторе на Рязанском проспекте, который начинается от улицы Паперника и тянется до улицы Коновалова.

Столько же времени можно простоять на Алтуфьевском шоссе. Движение там усложнилось после ДТП в левом ряду перед перекрестком с круговым движением с улицей Хачатуряна. На последней также скопилось много машин.

На полчаса можно задержаться на Волоколамском шоссе, двигаясь в сторону центра перед Тушинским тоннелем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.