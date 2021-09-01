"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Внутренняя сторона притормаживает от улицы Горбунова на западе МКАД. Из-за аварии в среднем ряду на 56-м километре до 25 километров в час снизилась скорость движения на этом отрезке.

На Ярославском шоссе движению в направлении центра мешает сломавшийся у 51-го дома автомобиль. Поток уплотнился от Малыгинского проезда.

Медленно едет участок Каширского шоссе от Воронежской улицы до Борисовского проезда. Средняя скорость машин там не превышает 25 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.