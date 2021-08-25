"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 4 балла

По данным ЦОДД, столичный дорожный трафик оценивается в 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца можно задержаться на участке от Комсомольского проспекта до Звенигородского шоссе.

На Волгоградском проспекте в бордово-красный цвет на картах окрасился участок от Есенинского бульвара до Люблинской улицы.

Также из-за двойной аварии в правом ряду при движении в сторону центра сильно затруднено движение на Люблинской улице. От парка Шкулева до Волгоградского проспекта можно доехать за 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.