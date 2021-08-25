"Утро": загруженность столичных дорог в ЦОДД оценивают в 4 балла

По данным ЦОДД, в столице на дорогах 4 балла. В эти минуты самым протяженным можно назвать 6-километровый затор на Ярославском шоссе. От МКАД до улицы Докукина водители смогут доехать более чем за 20 минут.

Притормаживают машины на Дмитровском шоссе. Путь от метро "Петровско-Разумовская" до Бутырской улицы можно преодолеть за 15 минут. Скорость потока не превышает 20 километров в час.

Затруднения в движении отмечаются на Кутузовском проспекте. Водителям придется сбросить скорость на участке от Третьего транспортного кольца до Новинского бульвара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.