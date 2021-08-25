"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 1 балл. Не обходится без проблем на внешней стороне МКАД. На участке от Ярославского до Алтуфьевского шоссе можно потерять 15 минут. Несмотря на раннее время, там образовался 9-километровый затор.

На Ярославском шоссе от улицы Федоскинская до проезда Серебрякова придется притормозить до 30 километров в час. Этот путь можно преодолеть за 10–12 минут.

Плотным потоком едет внешняя сторона Третьего транспортного кольца от Бакунинской улицы до Рижской эстакады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.