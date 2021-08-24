"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 1 балл. Не обходится без проблем на внутренней стороне МКАД. На участке от Каширского до Варшавского шоссе можно потерять 15 минут.

Водителям придется притормозить на Шоссе Энтузиастов. Из-за дорожных работ путь от Электродного проезда до улицы Авиамоторная займет более 10 минут.

Небольшие затруднения наблюдаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца на участке от Бутырской улицы до Ленинградского проспекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.