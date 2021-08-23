"Утро": движение в столице оценивается в 3 балла

Столичный трафик составляет 3 балла. На внутренней стороне МКАД на участке от Щелковского до Осташковского шоссе образовался 12-километровый затор. Там можно задержаться на 25–30 минут.

Плотным потоком едет Ленинградское шоссе в сторону центра от метро "Водный стадион" до Волоколамского тоннеля. Путь до Белорусского вокзала займет 15–20 минут.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца придется значительно сбросить скорость от Лефортовского тоннеля до Бутырской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.