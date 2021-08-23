"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 2 балла

По данным ЦОДД, загруженность дорог в Москве оценивается в 2 балла. В плотном потоке машины едут по проспекту Вернадского в сторону центра. Путь от метро "Университет" до улицы Косыгина займет 15 минут.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до Кутузовского проспекта водители двигаются со скоростью не более 20 километров в час.

Придется значительно притормозить и на внешней стороне Садового кольца от улицы Новый Арбат до Смоленской площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.