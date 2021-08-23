"Утро": трафик в столице оценивается в 2 балла

По данным ЦОДД, трафик в столице оценивается в 2 балла. На внешней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Рябиновой улицы затруднено движение из-за двойного ДТП. На этом участке пути можно потерять около 15 минут.

Непростая ситуация складывается и на Можайском шоссе в сторону центра. Трехкилометровый затор образовался от Вяземской улицы до Кутузовского проспекта.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Велозаводской улицы до Ленинского проспекта водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.