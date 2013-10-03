"Утро": В развитых странах Запада пенсии выше, чем в России

В развитых странах Запада пенсии выше, чем в России. Они позволяют пенсионерам жить в свое удовольствие - путешествовать, покупать лекарства и заниматься хобби. Если западный пенсионер получал зарплату 1000 евро, то его пенсия будет составлять 500-700 евро. Россиянин, зарабатывающий сегодня 12 тысяч рублей, на пенсии теряет две трети заработка.

Самая высокая средняя пенсия в Дании - 2800 долларов, в Финляндии - 1900 долларов, Норвегия платит пожилым людям ежемесячно 1542 доллара, Израиль - 1350 долларов, а Германия - 1200 долларов. Самые маленькие пенсии в Грузии - 40 долларов.