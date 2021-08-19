"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Люблинской улице скорость машин от улицы Шкулева снизилась до 5 километров в час. 20 минут можно потерять на участке до Волгоградского проспекта.

Стоит Можайское шоссе в сторону центра. Средняя скорость потока не превышает 15 километров в час.

На Профсоюзной улице движению машин в направлении центра мешает авария в среднем ряду у станции метро "Беляево". Поток уплотнился от улицы Островитянова. Полчаса займет дорога до до центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.