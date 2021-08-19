"Утро": дорожный трафик в Москве увеличился до 4 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Стоит Ленинградский проспект в направлении центра. Добираясь от Ленинградского тоннеля до Тверского путепровода, можно потерять 25 минут.

Из-за затора на проспекте машины скопились на Ленинградском шоссе. Кроме того, там произошло ДТП в левом ряду у 19-го дома. Поток уплотнился от Флотской улицы.

Притормаживает внешняя сторона Садового кольца от Земляного Вала до Самотечной эстакады. Много машин на этом участке собралось из-за аварии в среднем ряду на съезде с последней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.