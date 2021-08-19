"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. 20 минут можно простоять в заторе на Каширском шоссе от улицы Борисовские пруды до Котляковского проезда. Движению потока в сторону центра мешает столкновение в среднем ряду у 23-го дома.

Есть затруднения на Третьем транспортном кольце на востоке. Машины скопились на внутренней стороне, начиная от Нижегородской эстакады. Также на северо-востоке из-за дорожных работ в левом ряду на Рижской эстакаде поток на внешней стороне уплотнился от Шоссе Энтузиастов.

Кроме того, формируется затор на проспекте Мира в направлении центра после аварии в правом ряду в районе Мурманского проезда. От Звездного бульвара уже притормаживают машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.