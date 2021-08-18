"Утро": движение в городе оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. На Каширском шоссе образовался затор в сторону центра из-за аварии в среднем ряду у 9-го дома.

На Рязанском проспекте движению машин в центр мешает столкновение у 47-го дома. Поток уплотнился от улицы Паперника.

Стоит Сущевский Вал на внутренней стороне Третьего транспортного кольца из-за аварии. ДТП произошло в среднем ряду рядом с Олимпийским проспектом, на котором наблюдается скопление выезжающих в сторону кольца машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.