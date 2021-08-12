"Утро": движение в городе оценивается в 4 балла

В ЦОДД оценивают столичный трафик в 4 балла. В эти минуты сильно затруднено движение на внешней стороне Садового кольца на участке от Курского вокзала до улицы Академика Сахарова.

Также водителям придется притормозить на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Верхняя Масловка до Рижской эстакады.

Плотное движение сформировалось и на Дмитровском шоссе в сторону центра. Участок автодороги от Валаамской улицы до метро "Тимирязевская" можно преодолеть за 10–12 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.