"Утро": загруженность столичных дорог в ЦОДД оценивают в 4 балла

ЦОДД оценивает загруженность в 4 балла. Несколько аварий усложнили движение на внутренней стороне МКАД. Участок пути от Варшавского шоссе до Ленинского проспекта можно проехать за 30 минут.

Четырехкилометровый затор в эти минуты образовался на самом Варшавском шоссе от Нахимовского тоннеля до Тульской эстакады.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Фридриха Энгельса до Рижской эстакады скорость потока не превышает 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.