"Утро": трафик в столице оценивается в 2 балла

В ЦОДД столичный трафик оценивают в 2 балла. Из-за нескольких ДТП значительно сбросить скорость придется на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на участке от Велозаводской улицы до Чурской эстакады.

На Волгоградском проспекте при движении в сторону центра на участке от Есенинского бульвара до Люблинской улицы можно потерять 15–20 минут.

Задержаться надолго можно на внутренней стороне МКАД. Скорость движения от Саянской улицы до Рязанского проспекта не превышает 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.