"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает загруженность столичных дорог в 1 балл. На внешней стороне МКАД образовался серьезный 4-километровый затор на участке от Ярославского до Осташковского шоссе.

На самом Ярославском шоссе не обходится без проблем. Дорога от Федоскинской до улицы Докукина займет 15–20 минут.

Затруднения в движении отмечаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца на Рижской эстакаде. Там все еще ведутся ремонтные работы дорожного ограждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.