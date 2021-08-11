"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла

В ЦОДД оценивают столичный трафик в 4 балла. Из-за погодных условий в городе много мелких аварий.

На Профсоюзной улице в сторону центра образовался затор от метро "Беляево" до улицы Гарибальди.

При съезде с Третьего транспортного кольца на Варшавское шоссе водители испытывают затруднения из-за ДТП в правом ряду. Участок пути от Тульской эстакады до Нагорного проезда можно преодолеть за 15–20 минут.

Медленно едет Кутузовский проспект. Дорога от Большой Дорогомиловской улицы до Новинского бульвара займет 12–15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.