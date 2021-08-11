"Утро": оценка столичного трафика увеличилась до 4 баллов

В ЦОДД оценивают столичный трафик в 4 балла. На Ленинградском проспекте произошло двойное ДТП, из-за чего медленно двигается поток от Новопесчаной улицы до Белорусского вокзала.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Беговая до Бутырского Вала водителям придется сбросить скорость до 20 километров в час.

На Крымском Валу, на внутренней стороне Садового кольца, произошла авария. Участок пути от метро "Павелецкая" до Пречистенской набережной можно преодолеть более чем за 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.