"Утро": трафик в столице оценивается в 2 балла

В ЦОДД оценивают столичный трафик в 2 балла. Многокилометровый затор растянулся на внутренней стороне МКАД от улицы Саянская до Косинской эстакады.

На Рязанском проспекте при движении в сторону центра от улицы Паперника до метро "Стахановская" можно потерять более 15 минут.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца перед Тульской эстакадой произошла авария. Участок пути от Большой Тульской улицы до 5-го Донского проезда водители преодолеют за 5–7 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.