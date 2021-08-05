"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Из-за ДТП в среднем ряду в районе 37-го километра образовался затор на внутренней стороне МКАД. Он тянется от Варшавского шоссе.

На самом Варшавском шоссе две аварии вызвали затруднения движения на двух участках в направлении центра. Поток уплотнился перед улицей Подольских Курсантов и далее перед Кантемировской улицей. 40 минут займет дорога до центра.

Стоит Русаковская улица в сторону центра из-за столкновения перед Третьим транспортным кольцом. Там можно потерять 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.