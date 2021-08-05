"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. 45 минут займет дорога до центра на Дмитровском шоссе. Из-за затора на Бутырской улице скорость машин на шоссе, начиная от станции метро "Тимирязевская", снизилась до 5 километров в час.

Затор образовался на въезде в город на Волоколамском шоссе. После ДТП в среднем ряду у 83-го дома поток от МКАД до Сходненского моста едет со скоростью менее 10 километров в час.

Столкновение в среднем ряду на Сущевском Валу тормозит движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Машины скопились от улицы Новой Башиловки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.