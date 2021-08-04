"Утро": загруженность столичных дорог в ЦОДД оценивают в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Авария в среднем ряду у 91-го дома тормозит поток в направлении центра на Проспекте Мира. От Останкинского проезда скорость машин снизилась до 20 километров в час.

Похожая ситуация на Ленинградском проспекте. ДТП в среднем ряду у 33-го дома мешает потоку, движущемуся в сторону центра, машины притормаживают от станции метро "Сокол".

Медленно едет внешняя сторона МКАД на северо-западе. Скорость на участке от Дмитровского шоссе до Химкинского моста составляет 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.