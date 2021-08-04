"Утро": трафик в столице оценивается в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На юго-западе внутренней стороны МКАД образовался затор в результате ДТП на 46-м километре. Он начинается от Профсоюзной улицы и тянется до Тропаревского лесопарка.

Медленно едет Профсоюзная улица в направлении центра. Средняя скорость на магистрали составляет 20 километров в час.

На развилке Варшавского и Каширского шоссе столкнулись машины в среднем и в правом рядах, что вызвало затруднения на обоих шоссе. На Каширском поток тормозит от Коломенского проезда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.