"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. 20 минут можно потерять в заторе на внутренней стороне МКАД на востоке. Из-за дорожных работ на 7-ом и 8-ом километрах машины скопились от Кетчерской улицы до Рязанского проспекта.

На Русаковской улице наблюдается много машин в сторону центра ближе к Третьему транспортному кольцу.

Также задержаться можно на участке Третьего транспортного кольца на внутренней стороне, на отрезке от Шмитовского проезда до Улицы 1905-го года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.