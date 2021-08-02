"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. На Рязанском проспекте в результате ДТП у 53-го дома поток в направлении центра притормаживает от улицы Паперника.

На Варшавском шоссе движению в центр мешает столкновение в среднем ряду перед улицей Подольских Курсантов. Затор стал формироваться, начиная от МКАД.

Затруднено движение на юге Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. Причина затруднений – аварии. На внутренней стороне машины скопились от Велозаводской улицы до Автозаводского моста, на внешней – от Гагаринского тоннеля до Тульской эстакады. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.