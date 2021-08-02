"Утро": ситуация на столичных дорогах оценивается в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. После ДТП в среднем ряду на 74-м километре на внутренней стороне МКАД образовался затор на протяжении всего Алешкинского леса. Тянется он почти до Большого Бутаковского моста.

Трудно въехать в город на Липецкой улице. Также за МКАД образовался затор, в котором можно задержаться на 20 минут.

Из-за ремонта дублера Можайского шоссе выезд на шоссе в районе 17-го дома перекрыт. От Вяземксой улицы уплотняется поток в сторону центра, его средняя скорость не превышает 30 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.