"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Продолжает увеличиваться затор на въезде в город на Волгоградском проспекте, тянется он от МКАД.

Есть участки с затруднениями на шоссе Энтузиастов. Перед Большим Купавенским проездом скопилось много машин. Также впереди от Электродного проезда до Авиамоторной улицы скорость составляет 12 километров в час.

На Ленинградском проспекте движению в сторону центра мешает ДТП в районе станции метро "Динамо", поток уплотнился от Петровского парка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.