"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

По данным ЦОДД, загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла. Не получится прокатиться с ветерком по внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Верхняя Масловка до Рижской эстакады. Скорость движения там не больше 20 километров в час.

Очень медленно едет внешняя сторона Садового кольца от улицы Самотечной до метро "Баррикадная". Там можно потерять около 15 минут.

На шоссе Энтузиастов затор растянулся от улицы Главная аллея до проспекта Буденного. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.