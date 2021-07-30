"Утро": в 2 балла оценивается ситуация на столичных дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. В эти минуты на внешней стороне МКАД на подъезде к Ярославскому шоссе образовался 7-километровый затор.

Придется сбросить скорость на Ярославском шоссе от улицы Вешних вод до проезда Серебрякова. На данном участке, двигаясь в центр города, можно потерять больше 15 минут.

Реверсивная полоса на Волгоградском проспекте не работает в оба направления, из-за этого при движении от Есенинского бульвара до Люблинской улицы образовался очень плотный автомобильный поток. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.