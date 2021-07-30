"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД, от Кетчерской улицы до Рязанского проспекта. Скорость движения на этом участке не превышает 30 километров в час.

На внутренней стороне Садового кольца есть затруднения на участке от Озерковской набережной до метро "Павелецкая".

Медленно едут машины на внешней стороне Третьего транспортного кольца на участке от Ленинградского проспекта до Хорошевского шоссе. Здесь скорость потока не превышает 15 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.