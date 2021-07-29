"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Нелегко придется водителям, двигающимся в эти минуты по внешней стороне МКАД. Скорость движения на участке от Путилковского до Новорижского шоссе не превышает 30 километров в час.

Медленно едет в центр Ленинградское шоссе. От метро "Водный стадион" до Большой Академической улицы образовался 4-километровый затор.

На Алтуфьевском шоссе из-за аварии полностью парализован участок пути в сторону центра от Проектируемого проезда до пересечения с улицей Хачатуряна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.