"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 2 балла

Загруженность столичных дорог ЦОДД оценивает в два балла. Из-за аварии на внутренней стороне МКАД в районе Теплого Стана образовался 10-километровый затор от проезда Одоевского до Озерной улицы. На преодоление этого участка можно потратить более 40 минут.

На Профсоюзной улице из-за аварии медленно двигается поток от Проектируемого проезда до улицы Академика Капицы. Этот участок можно преодолеть минут за 15.

Придется сбросить скорость и на Волгоградском проспекте на участке от Есенинского бульвара до Люблинской улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.