"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. В эти минуты притормаживает Можайское шоссе в сторону центра. На участке от Вяземской до Рябиновой улицы на эстакаде скорость движения не превышает 15 километров в час.

10 минут можно потратить на внешней стороне Третьего транспортного кольца при съезде с Ленинградского проспекта до Хорошевского шоссе. Там ведутся дорожные работы, и движение на этом участке затруднено.

Также осложнилась ситуация на участке на Шоссе Энтузиастов от улицы Плеханова до метро "Авиамоторная". Водителям придется набраться терпения, скорость потока снизилась до 5 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.