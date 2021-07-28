"Утро": дорожный трафик в Москве увеличился до 4 баллов

В ЦОДД оценивают столичный трафик в 4 балла. Продолжает расти затор на Ленинградском проспекте. Его длина увеличивается с каждой минутой. На участке от улицы Авиаконструктора Сухого до Тверской можно потерять уже более 20 минут.

Также полчаса можно простоять на внешнем участке Третьего транспортного кольца от Шереметьевской улицы до Хорошевского шоссе. Плотный поток едет со скоростью 10 километров в час.

Кроме того, ситуация осложнилась на внутренней стороне МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.