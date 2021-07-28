"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 3 балла

К этой минуте ЦОДД оценил дорожную обстановку в 3 балла. Из-за двойной аварии замедлилось движение на Варшавском шоссе в сторону центра на участке от улицы Академика Янгеля до 1-го Дорожного проезда.

Медленно едут машины на Ленинском проспекте. На участке от улицы Гарибальди до Ломоносовского проспекта скорость движения не превышает 5 километров в час.

На Проспекте мира затруднено движение в сторону центра. Расстояние от Сущевского вала до улицы Дурова можно преодолеть за 15 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.