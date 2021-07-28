"Утро": трафик в Москве оценивается в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. С каждой минутой увеличивается затор на внутренней стороне МКАД на юге города. Его длина достигла уже более 20 километров и тянется от улицы Капотни до Ясеневского лесопарка.

Медленно едет поток машин на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на участке от Фрунзенской набережной до Кутузовского проспекта. Из-за дорожных работ можно потерять около 15 минут.

С такой же скоростью двигается Рязанский проспект от улицы Паперника до Нижегородской эстакады. 40 минут займет поездка до центра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.