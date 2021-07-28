"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На Волгоградском проспекте трудно проехать на участке от Люблинской улицы до Третьего транспортного кольца.

На шоссе Энтузиастов при движении в сторону центра с каждой минутой поток машин становится все плотнее. Время проезда на участке от улицы Плеханова до метро "Авиамоторная" увеличилось до 15 минут.

Задержаться можно и на Рязанском проспекте. Из-за аварии машины там притормаживают на участке от Самаркандского бульвара до улицы Вострухина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.