"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 4 балла. На проспекте Мира затруднено движение в сторону центра на участке от станции метро "ВДНХ" до Мурманского проезда. Проезд там осложняет авария, которая произошла в районе Звездного бульвара.

На Варшавском шоссе поток тормозит в сторону центра. Затор образовался на участке от Коломенского проезда до станции метро "Тульская".

На Ленинском проспекте плотный поток сформировался на участке от улицы Саморы Машела до улицы Обручева. Движение там затруднено из-за дорожных работ в левом ряду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.